В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Житомира работает спецтехника - горсовет
13:08, 23 января 2018Разное
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Из-за ухудшения погодных условий водителей просят быть осторожными на дорогах.
В городе продолжается уборка тротуаров, мостов и путепроводов / zt-rada.gov.ua
В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах, тротуарах и мостах Житомира работает спецтехника.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"23 января на улицах города работает механизированная протиожеледна бригада в составе 13 единиц спецтехники" , - сказано в сообщении.
Сейчас в городе продолжается уборка тротуаров, мостов и путепроводов.
Из-за ухудшения погодных условий водителей просят быть осторожными на дорогах.
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