В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Житомира работает спецтехника - горсовет

В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах, тротуарах и мостах Житомира работает спецтехника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"23 января на улицах города работает механизированная протиожеледна бригада в составе 13 единиц спецтехники" , - сказано в сообщении.

Сейчас в городе продолжается уборка тротуаров, мостов и путепроводов.

Из-за ухудшения погодных условий водителей просят быть осторожными на дорогах.