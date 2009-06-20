На Крещатике пройдет международная акция «Олимпийский день бега»

Cегодня на главной улице столицы - Крещатике -состоится международная спортивная акция «Олимпийский день бега 2009».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, Олимпийский день традиционно проходит во всем мире по случаю основания Международного Олимпийского Комитета (23 июня 1894 года).

В 10-00 на Крещатике начнется регистрация участников, а в 11-00 состоится торжественное открытие и забеги в разных категориях, после чего пройдет праздничный концерт. Изюминой акции станут соревнования по прыжкам с шестом, которые стартуют в 16-00. Кроме того, в рамках Олимпийского дня предусмотрены викторины и конкурсы на олимпийскую тематику.

В программе забегов предусматривается участие 9 категорий людей разных возрастных групп. Кроме того, все они будут разбиты на соревнования среди мужчин и женщин. Запланированы также соревнования спортсменов-инвалидов. Планируется, что дистанция в зависимости от категорий будет составлять от 500 до 2 тысяч метров, но каждая организация, которая будет проводить забег, может внести свои изменения в зависимости от сложности трассы, количества участников и тому подобное.

В этом году на главной улице столицы ожидается около 4000 участников акции.