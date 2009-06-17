Авария водопровода: 12-метровый фонтан бил стекла до 4-го этажа

В Киеве на Троещине из поврежденной трубы водопроводной сети во время гидравлических испытаний вырвался 12-метровый фонтан, который повыбивал оконные стекла и двери в квартирах ближайшего дома, а также попортил мебель и бытовую технику в помещениях местных жителей.

О чрезвычайной ситуации сообщила ТРК «Киев», съемочная группа которой выезжала на место аварии.

Событие произошло сегодня около часа дня вблизи дома на улице Сабурова, 5. Из маленькой щели на асфальте за десять минут образовалась яма диаметром около трех 3 метров. Из нее бил 12-метровый фонтан воды с грязью и камнями.

В результате затопило квартиры на четырех этажах дома №5. Как отмечает телекомпания, при этом свет и лифт не были выключенными в доме.

Полностью залитыми водой были по меньшей мере 4 квартиры в доме.

Пенсионерка одной из этих квартир рассказала, что сначала услышала непонятный шум воды и решила, что приближается ураган. Потом в окно увидела фонтан воды с грязью. Этот поток выбил оконные стекла на балконе ее квартиры, потом двери в комнату и вместе с камнями и стеклом вода залила квартиру.

Как информирует ТРК «Киев», на место аварии приезжали, в частности, представители коммунальной службы района и руководство 308-го ЖЭКа, который отвечает за эту территорию, однако ситуацию не комментировали.

Телеканал сообщил, что причиной аварии стала устаревшая распределительная сеть диаметром 200 мм. Во время испытаний, которые проводит АК «Киевэнерго», по трубам с ТЭЦ-6 подавали воду под напором в 20 атмосфер. Этого не выдержала труба, которая уже 25 лет пролежала в земле, а кроме того, на ухудшение ее состояния повлияла местная почва, из-за особенности которой трубы быстрее выходят из строя.

В свою очередь в «Киевэнерго» отметили, что трубу заменят в ближайшее время. После этого опять испытают сеть. Компания также обещает провести ремонт поврежденных квартир, отмечает ТРК «Киев». Жители настроены обращаться в суд, если этого не будет сделано.