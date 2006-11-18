Сочетались браком Том Круз и Кэти Холмс (фото)
Предыстория и церемония
В городке Браччиано под Римом состоялась церемония бракосочетания двух голливудских знаменитостей Тома КРУЗА и Кэти ХОЛМС.
|Замок Одескальки (Odescalchi)
Как передает РИА «Новости», церемония в замке Одескальки прошла относительно скромно - на нее было приглашено всего 250 человек. Среди них - певица Дженнифер ЛОПЕС, актер Джон ТРАВОЛТА, режиссер Стивен СПИЛБЕРГ. А также было аккредитовано 200 журналистов. Остальным желающим - их было около 50 тысяч - пришлось наблюдать за церемонией из окон соседних домов. Это им стоило до 2500 евро.
|Дженнифер Лопес и ее муж Марк Антоний
|Виктория и Дэвид Бэкхем
|Уилл Смит
Т.КРУЗ познакомился с К.ХОЛМС в 2005 году и спустя несколько месяцев сделал ей предложение. Однако дата свадьбы была назначена только этой осенью.
Семнадцатого апреля у них родилась дочка Сури, которая присутствовала на свадьбе вместе с Бэлой и Конором - детьми, которых Круз усыновил, когда еще был женат на Николь КИДМАН.
К.ХОЛМС стала для 44-летнего Т.КРУЗА третьей супругой. 20 лет назад он женился на американке Мими РОДЖЕРС, которая сделала его адептом сайентологического культа. Через несколько дней после развода, в 1990 году, Т.КРУЗ сочетался браком с австралийской звездой Н.КИДМАН, их брак продлился до 2001 года.
Николь на свадьбу не приехала. Не было на церемонии и давней подруги Т.КРУЗА Пенелопы КРУС, которая ограничилась тем, что послала новобрачным 200 роз.