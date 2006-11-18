Сочетались браком Том Круз и Кэти Холмс (фото)

В городке Браччиано под Римом состоялась церемония бракосочетания двух голливудских знаменитостей Тома КРУЗА и Кэти ХОЛМС.

Замок Одескальки (Odescalchi)

Как передает РИА «Новости», церемония в замке Одескальки прошла относительно скромно - на нее было приглашено всего 250 человек. Среди них - певица Дженнифер ЛОПЕС, актер Джон ТРАВОЛТА, режиссер Стивен СПИЛБЕРГ. А также было аккредитовано 200 журналистов. Остальным желающим - их было около 50 тысяч - пришлось наблюдать за церемонией из окон соседних домов. Это им стоило до 2500 евро.

Дженнифер Лопес и ее муж Марк Антоний

Виктория и Дэвид Бэкхем

Уилл Смит

После церемонии новобрачные вернулись в Рим, где уже несколько дней живут в отеле "Хасслер" на площади Испании в центре города.

Зевак хватает и там: в четверг, когда жених и невеста решили поужинать с друзьями в одном из близлежащих ресторанов, пришлось даже перекрывать движение.

Т.КРУЗ познакомился с К.ХОЛМС в 2005 году и спустя несколько месяцев сделал ей предложение. Однако дата свадьбы была назначена только этой осенью.

Семнадцатого апреля у них родилась дочка Сури, которая присутствовала на свадьбе вместе с Бэлой и Конором - детьми, которых Круз усыновил, когда еще был женат на Николь КИДМАН.

К.ХОЛМС стала для 44-летнего Т.КРУЗА третьей супругой. 20 лет назад он женился на американке Мими РОДЖЕРС, которая сделала его адептом сайентологического культа. Через несколько дней после развода, в 1990 году, Т.КРУЗ сочетался браком с австралийской звездой Н.КИДМАН, их брак продлился до 2001 года.

Николь на свадьбу не приехала. Не было на церемонии и давней подруги Т.КРУЗА Пенелопы КРУС, которая ограничилась тем, что послала новобрачным 200 роз.