Пиротехники обезвредили 250-килограмовую бомбу в Джанкое

В Джанкое (Крым) специалисты-пиротехники МЧС вывезли найденную при строительстве железнодорожного вокзала фугасную 250-килограмовую бомбу времен Великой Отечественной войны на специальный полигон в 40 километрах от города и взорвали ее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, немецкая авиабомба ФАБ-250 представляла реальную опасность для джанкойцев, несмотря на то, что пролежала в земле более 60 лет. Радиус разлета осколков в случае взрыва бомбы составляет 1,5 километра.

Обнаружение боеприпаса на месте строительства нового пригородного железнодорожного вокзала, который находится всего в двух километрах от старого, не удивило жителей Джанкоя, поскольку во время войны фашисты усиленно бомбили железнодорожную станцию и депо.