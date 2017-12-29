NEW YORK Concept House: настоящий американский дух Рождества

NEW YORK Concept House — пространство для жизни, которое воплощает яркий нью-йоркский стиль и соответствует мировому уровню, первый проект Riverside Development.

В конце декабря состоялся праздник "Welcome Home", на котором гости смогли познакомиться с будущими соседями и почувствовать дух американского Рождества. В празднично украшенном холле приветливые швейцары встречали будущих жильцов. А на 16-м этаже их ждал герой любимого рождественского фильма. Большая елка, камин, гирлянды и музыка Фрэнка Синатры создали празднично-новогоднее настроение. На террасе дома работал фудкорт с традиционной американской едой — бургерами, хот-догами, бейглами, чизкейками, брауни, а также напитками — глинтвейном, пуншем, грогом.

Riverside Development — молодая компания, которая строит преимущественно в центральной части города, и каждый ее проект демонстрирует деликатное отношение к окружающей территории и исторической застройке. NEW YORK Concept House расположен на улице Антоновича. Он появился благодаря двум киевлянам, которые эмигрировали в США еще в детстве, а теперь решили вернуться на Родину. Опыт работы в строительстве пригодился, так же как и опыт проживания в Нью-Йорке.

— Мы хотим, чтобы всё в наших домах было сделано как можно лучше, поэтому обязательно следим за сроками, ходом строительства, выбираем только качественные материалы, применяем новейшие технологии и эффективные архитектурные решения. Предлагаем в этом убедиться и провести клиентский осмотр: приглашаем инвесторов тщательно осмотреть помещения и указать на выявленные недостатки, чтобы мы их устранили. Мы понимаем свою ответственность за то, как будет жить дом после введения в эксплуатацию, поэтому разработали инновационную экосистему управления домом — SFERA living system. Экосистема позволит легко управлять процессами в доме, обеспечивать жителям жилищно-коммунальные услуги, прозрачность расходования средств и демократическое принятие решений. Все процессы в экосистеме будут максимально автоматизированы, — рассказал Андрей Ваврыш, генеральный директор Riverside Development.

В доме применена система вентилируемого фасада с клинкерной плиткой. Монтаж таких конструкций технически сложный и занимает много времени, но такой фасад обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома, шумо- и теплоизоляцию. В NEW YORK Concept House впервые в Украине применили эту технологию на уровне выше второго этажа и облицевали вентилируемый фасад клинкерной плиткой до самого верхнего этажа.

— Этот дом красивый как снаружи, так и внутри. Он непременно станет украшением нашего города, а также наполнит красотой жизни людей, которые будут здесь жить, — подытожил генеральный директор Riverside Development Андрей Ваврыш.