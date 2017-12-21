"Открытый диалог" инвестора и громады в Запорожской области

После того, как глава Вольнянской РДА подписал распоряжение о проведении общественных слушаний относительно Детального плана территории, на которой планируется строительства обогатительной фабрики, возник вопрос, как обеспечить надлежащую коммуникацию всех заинтересованных сторон. Выход предложило руководство ООО «Биляевский обогатительный комбинат», инициировав социальный проект «Открытый диалог».

Суть проекта – регулярные встречи представителей инвестора и Павловской ОТГ, на которых последовательно будут рассмотрены все вопросы, интересующие местных жителей в связи со строительством. На первой встрече, которая прошла 2 декабря, представителям громады был представлен технологический проект, разработанный немецкой фирмой AKW A + V GmbH. На второй встрече, прошедшей 20 декабря руководство Биляевского комбината ответило на вопросы, связанные с Детальным планом территории, а также получило письменные предложения представителей Павловской ОТГ, относительно этого плана. На следующих встречах будут подробно освещены вопросы обеспечения техногенной безопасности, а также дополнительные механизмы участия представителей громады в контроле над соблюдением экологических норм.

Для справки. Порядок проведения общественных слушаний во время утверждения проектов градостроительной документации на местном уровне определяется Постановлением КМУ №555, от 25.05.2011. В соответствии с п.7 данного Постановления предложения имеют право подавать совершеннолетние и дееспособные граждане, проживающие на территории, относительно которой разрабатывается градостроительная документация. Согласно ст.21 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» предложения подаются только в письменном виде. При этом указываются имя, отчество и фамилия, место проживания. Предложения должны содержать обоснования с учетом требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил. Их следует заверять личной подписью.