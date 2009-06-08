На Днепре в Киеве столкнулись две моторные лодки: двое раненных
14:35, 08 июня 2009Разное
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Инцидент в районе Гидропарка
На Днепре в Киеве вследствие столкновения двух моторных лодок пострадали 2 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера вечером в районе Гидропарка, возле пляжа «Детский».
На помощь вышел катер «Чибис» коммунального предприятия «Плесо». Спасатели предоставили двум пострадавшим (1961 и 1986 гг. рождения) медицинскую помощь и передали их врачам «скорой».
Еще 6 пассажиров обоих плавсредств не пострадали.
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