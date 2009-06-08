На Днепре в Киеве столкнулись две моторные лодки: двое раненных

На Днепре в Киеве вследствие столкновения двух моторных лодок пострадали 2 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера вечером в районе Гидропарка, возле пляжа «Детский».

На помощь вышел катер «Чибис» коммунального предприятия «Плесо». Спасатели предоставили двум пострадавшим (1961 и 1986 гг. рождения) медицинскую помощь и передали их врачам «скорой».

Еще 6 пассажиров обоих плавсредств не пострадали.