Не так страшны выборы президента в парламенте, как их малюют

Неразумно тратить сотни миллионы государственных средств на всенародные выборы, особенно в период экономического кризиса. И это никоим образом не будет ограничением прав граждан, ведь они будут избирать главу государства, предоставляя мандат доверия депутатам...

Сегодня, как и пять лет тому назад, в канун президентских выборов, все чаще из уст политиков раздаются слова о необходимости сохранения целостности страны. Как по мне, то ставить вопрос именно в такой - категорической плоскости - не оправданно. Ведь сами разговоры об угрозе деления Украины чрезвычайно вредны, и с такими тезисами нужно быть крайне осторожными. Поэтому, оценивая сегодняшнюю ситуацию, не хотелось бы рисовать картины апокалипсиса, как это любят некоторые отечественные правители. Однако проблемы очевидны и отрицать их тоже не стоит.

«Договоронеспособность» политиков, умноженная на несовершенную систему государственного управления, не дает возможности более эффективно решать наболевшие социально-экономические проблемы. Думаю, именно под таким углом целесообразно рассматривать насущные проблемы и искать выход. Поэтому любой политический альянс, который поставит целью навести порядок в Украине, мной приветствуется. Поэтому оценивать перспективы создания так называемой «большой» или «широкой» коалиции при участии Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, НУ-НС и Блока Литвина нужно спокойно, без лишних эмоций. Здесь важно, на каких принципах будет создаваться союз.

Сейчас, по-сути, основным вопросом, вокруг которого разгорелась дискуссия, являются возможные конституционные изменения относительно выборов Президента в парламенте. Заранее отмечу, что еще рано говорить об этом как о совершенном факте и делать поспешные выводы. Однако идея избрания председателя государства в Верховной Раде сама по себе имеет право на существование и может быть вариантом выхода из перманентного политического кризиса.

Но здесь важно, чтобы инициаторы таких изменений учли мнение общества, смогли доказать целесообразность такого шага. И очевидно, что Президент, который будет избираться в Верховной Раде, должен быть наделен церемониальными полномочиями, как это имеет место быть в европейских странах, на опыт которых ссылаются сторонники парламентской республики.

В таком случае и в самом деле неразумно будет тратить сотни миллионы гривен государственных средств на всенародные выборы, особенно сейчас, в период финансово-экономического кризиса. И это никоим образом не будет ограничением прав граждан, ведь они смогут избирать главу государства, предоставляя мандат доверия депутатам. Такая схема работает во многих западных государствах, которые считаются эталоном демократии. В частности в Германии, Италии. Да даже и в США, государстве с президентской формой правления, председателя государства избирают не прямым всенародным голосованиям, а с помощью коллегии выборщиков.

В то же время Виктор Ющенко уже поспешил предупредить общество о возможной узурпации власти. При этом, замечу, выводы Президента основываются исключительно не на официальных заявлениях политических сил (их нет), а на экспертных и журналистских публикациях. Однако стоит вспомнить о фактах. Например, то, что именно Ющенко подписывал Декларацию о сотрудничестве с оппозицией 2005 года, с помощью Универсала создавал коалицию с Партией регионов в 2006-ом. Тогда Президент это называл «объединением страны». А теперь за любым поиском компромисса между основными политическими игроками он видит «руку Москвы» и «антигосударственный переворот».

На днях же гарант Конституции в эксклюзивном интервью агентству УНИАНуже договорился до того, что «в сущности, то, что сегодня предлагается, - это вторая серия того, что было сделано в 2004 году с изменениями в Конституцию, когда практически страна начала двигаться к серьезной возможности узурпации власти несколькими людьми или даже и одним человеком. Хотя сначала это воспринимается как игра на двоих».

Но сам Ющенко и его соратники поддержали тогдашние конституционные изменения, против которых категорически выступала Юлия Тимошенко! А после «славного голосования», уже став Президентом, он «побил горшки» с Тимошенко и на протяжении нескольких лет делал все, чтобы не допустить создания демократической коалиции, и не давал возможности работать правительству. Поэтому ничего странного, что Тимошенко и Янукович, устав от такого системного саботажа, решили искать выход из патовой ситуации без постоянно недовольного Ющенко.

А перед тем, как расбрасываться грозными обвинениями, Президенту стоит задуматься над собственной политикой и дождаться официальной информации относительно результатов переговоров между БЮТ и ПР. То же касается политиков и тех экспертов, которые поспешили заявить о разного рода заговоре. Пока еще это не что иное, как буря в стакане воды.

Ярослав Макитра, политолог