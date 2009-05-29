Ющенко наградил Киру Муратову орденом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени режиссера-постановщика, народную артистку Украины Киру МУРАТОВУ.

Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства его Указе “О награждении работников акционерного общества «Одесская киностудия».

Согласно документу, К.МУРАТОВА награждена за весомый личный вклад в развитие украинского киноискусства, высокое профессиональное мастерство и по случаю юбилея акционерного общества «Одесская киностудия» и основание Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.

Кроме того, награждены орденом «За заслуги» III степени оператор-постановщик Леонид БУРЛАКА и художника-постановщика Валентина ГИДУЛЯНОВА.