Ющенко наградил Киру Муратову орденом
По случаю юбилея Одесской киностудии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени режиссера-постановщика, народную артистку Украины Киру МУРАТОВУ.
Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства его Указе “О награждении работников акционерного общества «Одесская киностудия».
Согласно документу, К.МУРАТОВА награждена за весомый личный вклад в развитие украинского киноискусства, высокое профессиональное мастерство и по случаю юбилея акционерного общества «Одесская киностудия» и основание Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.
Кроме того, награждены орденом «За заслуги» III степени оператор-постановщик Леонид БУРЛАКА и художника-постановщика Валентина ГИДУЛЯНОВА.