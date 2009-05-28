Механизатор разорвал пополам змею, которая его покусала

В Черкасской области 43-летний мужчина голыми руками разорвал пополам змею, которая его укусила.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, 25 мая механизатора из села Островец Уманского района во время обеденного перерыва в лесополосе укусила в обе руки змея. В состоянии аффекта мужчина схватил змею и голыми руками разорвал ее пополам.

Как сообщает пресс-служба, за несколько минут, пока яд не начал действовать, мужчина успел добежать до своих коллег и сообщить им о событии, после чего потерял сознание. Пострадавший был доставлен на автомобиле за 40 километров в больницу в Умани.

Мужчина пережил клиническую смерть, но медикам удалось спасти ему жизнь. Сейчас его перевели в терапевтическое отделение, и его жизни ничто не угрожает.