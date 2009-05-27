Четырехлетняя дочь Майка Тайсона скончалась в больнице

Четырехлетняя дочь знаменитого боксера Майка Тайсона Иксодес (Exodus Tyson) скончалась в результате несчастного случая, сообщает Associated Press.

Иксодес Тайсон попала в больницу города Финикс (штат Аризона) 25 мая. Когда девочка дома играла с беговой дорожкой, на ее шее случайно затянулся петлей провод от тренажера. Девочка в этот момент была одна, и лишь спустя некоторое время ее обнаружил 7-летний брат, который позвал на помощь мать, находившуюся в соседней комнате.

Женщина сразу же вызвала службу спасения, и девочка была госпитализирована. Врачи оценили ее состояние как критическое, и она была подключена к аппаратам искусственного поддержания жизни. Полиция пришла к выводу, что все произошло из-за "трагической случайности".

Майк Тайсон в момент инцидента находился в Лас-Вегасе и, как только узнал о случившемся, вылетел в Финикс.