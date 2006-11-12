В Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус

В Днепропетровской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 человек, в том числе ребенок 1995 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пассажирский рейсовый автобус "Мерседес - Неоплан", следовавший по маршруту “Луганск – Одесса”, перевернулся вчера в 20.17 на автотрассе вблизи Днепропетровска. Водитель не смог справиться с управлением на скользкой дороге.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городские больницы г. Днепропетровска (всего в автобусе находилось 11 пассажиров и 2 водителя).

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

***Всего за прошлые сутки на территории Украины зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в котором погиб 31 человек и 159, - травмированы.