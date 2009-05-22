Луценко выиграл суд в Берлине

Судебная палата по делам прессы Земельного суда Берлина решила обязать интернет-издание газеты «Бильд» (Bild) обнародовать опровержение, составленное сыном министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Александром.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Геннадий ЛЕВИНСКИЙ.

“Судом вынесено решение в отношении интернет-издания “Бильд”, в котором его обязывают обнародовать опровержение”, - сказал адвокат.

Он добавил, что сайт должен обнародовать опровержение, которое написал Александр ЛУЦЕНКО.

Адвокат не предоставил других подробностей, подчеркнув, что пока не имеет письменного решения суда, и должен получить его в понедельник.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

Сын министра решил судиться с немецким изданием "Бильд". Он требует опровержения информации о якобы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.