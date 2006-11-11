В ДТП погиб 7-летний мальчик, который со старшим братом взял машину отца

В Джанкойском районе Крыма двое несовершеннолетних братьев угнали автомобиль своего отца и попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из братьев погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 13-летний мальчик и его 7-летний брат без спроса залезли в автомобиль отца и, пока его не было дома, решили покататься.

Как сообщили в дежурной части Джанкойского райотдела МВД, 13-летний водитель не справился с управлением, и машина, съехав в кювет, врезалась в дерево. "Удар пришелся на сторону, где сидел младший брат. В результате полученных травм мальчик скончался на месте", - сообщили в МЧС. Старший брат в ДТП не пострадал.

По данному факту проводится расследование.