Управление СБУ провело профилактику среди потенциальных террористов

В последнее время сотрудники Управления СБУ в г. Киеве разоблачили и своевременно пресекли действия отдельных граждан, которые впоследствии могли привести к общественно-опасным проявлениям и тяжким последствиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в частности, выявлен автор анонимных писем, который угрожал осуществить террористический акт. Таким способом 50-летний гражданин пытался выразить собственные взгляды на развитие политической ситуации в стране.

В другом случае разоблачен организатор анонимных телефонных сообщений о якобы заминировании одной из киевских райгосадминистраций. Им оказалась 53-летняя женщина, которая занимала одну из руководящих должностей в этом учреждении.

Также, после профилактических мероприятий, осуществленных сотрудниками СБУ, 35-летний киевлянин прекратил эксперименты с взрывчатыми веществами. Мужчина не только систематически собирал информацию об изготовлении отравляющих, взрывных смесей в домашних условиях, но и приобрел соответствующие компоненты.

В пресс-центре отметили, что всем этим гражданам вынесены официальные предупреждения, а профилактические мероприятия удержали людей от поступков, в случае совершения которых законом предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, в сообщении указывается, что с целью предупреждения проявлений террористического характера Управлением СБУ в г. Киеве в рамках работы координационной группы антитеррористического центра при УСБУ, проведены совещания при участии представителей органов местной власти, оперативно-спасательных служб, правоохранительных органов, руководителей городских транспортных, торговых и развлекательных комплексов, а также других объектов жизнеобеспечения города. На совещании отработан вопросы оптимизации действий охраны, немедленного информирования правоохранительных и других служб в случае возникновения чрезвычайного происшествия, выявления или применения самодельных взрывных устройств.