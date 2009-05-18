ВАЗ упал в Каховский магистральный канал: погибли двое

В Херсонской области автомобиль упал в Каховский магистральный канал: погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 17 мая возле села Любимовка Ивановского района около 08.00 на перекрестке технологической дороги возле Каховского магистрального канала в результате нарушения правил дорожного движения автомобиль ВАЗ-21012 упал в канал.

Вследствие падения погибли 54-летний владелец автомобиля и 55-летняя пассажирка авто - жители с.Любимовка.