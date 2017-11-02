Эксперты обсудят переспективы отечественного АПК

13:00, 02 ноября 2017
Разное
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Какие направления требуют неотложного реформирования?

2 ноября (четверг) 2017 в 13:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Способен ли отечественный АПК дать толчок украинской экономике?»

Организатор круглого стола - Институт Горшенина при поддержке "Association4U" - проекта ЕС «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Вопросы к обсуждению:

  1. Место АПК в структуре экономики Украины, анализ ситуации. Какие направления требуют неотложного реформирования?
  2. Насколько эффективным является законодательство Украины, соответствуют ли потребностям предприятий АПК существующие налоговые льготы?
  3. Экспортный потенциал украинского АПК. Существующие достижения и скрытые возможности.
  4. Инвестиционная привлекательность и особенности приватизации предприятий АПК.
  5. Развитие отрасли в 2018 году. Прогноз.

Участники круглого стола:

  • Ольга Трофимцева, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Леонид Козаченко, народный депутат Украины, президент Украинской аграрной конфедерации;
  • Владислава Рутицкая, вице-президент фонда SigmaBleyzer;
  • Юрий Лучечко, и.о. директора ГП «Укрспирт»;
  • Валерий Свидерский, владелец компании «Орт Групп Трейд».

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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