Эксперты обсудят переспективы отечественного АПК
Какие направления требуют неотложного реформирования?
2 ноября (четверг) 2017 в 13:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Способен ли отечественный АПК дать толчок украинской экономике?»
Организатор круглого стола - Институт Горшенина при поддержке "Association4U" - проекта ЕС «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».
Вопросы к обсуждению:
- Место АПК в структуре экономики Украины, анализ ситуации. Какие направления требуют неотложного реформирования?
- Насколько эффективным является законодательство Украины, соответствуют ли потребностям предприятий АПК существующие налоговые льготы?
- Экспортный потенциал украинского АПК. Существующие достижения и скрытые возможности.
- Инвестиционная привлекательность и особенности приватизации предприятий АПК.
- Развитие отрасли в 2018 году. Прогноз.
Участники круглого стола:
- Ольга Трофимцева, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Леонид Козаченко, народный депутат Украины, президент Украинской аграрной конфедерации;
- Владислава Рутицкая, вице-президент фонда SigmaBleyzer;
- Юрий Лучечко, и.о. директора ГП «Укрспирт»;
- Валерий Свидерский, владелец компании «Орт Групп Трейд».
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).