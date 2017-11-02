Эксперты обсудят переспективы отечественного АПК

Какие направления требуют неотложного реформирования?

2 ноября (четверг) 2017 в 13:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Способен ли отечественный АПК дать толчок украинской экономике?»

Организатор круглого стола - Институт Горшенина при поддержке "Association4U" - проекта ЕС «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Вопросы к обсуждению:

Место АПК в структуре экономики Украины, анализ ситуации. Какие направления требуют неотложного реформирования? Насколько эффективным является законодательство Украины, соответствуют ли потребностям предприятий АПК существующие налоговые льготы? Экспортный потенциал украинского АПК. Существующие достижения и скрытые возможности. Инвестиционная привлекательность и особенности приватизации предприятий АПК. Развитие отрасли в 2018 году. Прогноз.

Участники круглого стола:

Ольга Трофимцева, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Леонид Козаченко, народный депутат Украины, президент Украинской аграрной конфедерации;

Владислава Рутицкая, вице-президент фонда SigmaBleyzer;

Юрий Лучечко, и.о. директора ГП «Укрспирт»;

Валерий Свидерский, владелец компании «Орт Групп Трейд».

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).