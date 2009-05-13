Тимошенко отказалась говорить, в каком бизнесе ее муж заработал 3 миллиона

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказалась уточнить сферу бизнеса, в котором ее муж Олександр ТИМОШЕНКО смог заработать в 2008 году около 3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Декларация является публичной, она размещена на сайте правительства. Я еще раз подчеркиваю – муж занимается бизнесом, и он зарабатывает в бизнесе те деньги, которые указаны в декларации».

Как сообщал УНИАН, согласно декларации премьер-министра, ее супруг в 2008 году получил доходы в сумме 2,8 млн. грн. Кроме этого, он владеет квартирой площадью 52 кв. м., а также гаражом и другими помещениями площадью 255 кв. м. Согласно декларации, на его банковском счете 82,9 тыс. грн.

Доход Ю.ТИМОШЕНКО в 2008 году составил 386 тыс. грн.