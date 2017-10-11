В Институте Горшенина обсудят, когда в Украине появится музей современного искусства. Круглый стол пройдет 11 октября в 12:00.

Эксперты обсудят:

1. Для чего стране нужен отдельный музей современного искусства и как должна формироваться его коллекция?

2. В какой форме стоит открыть украинский музей современного искусства: как отдельную институцию или как филиал уже существующего национального музея? Обязательно ли такой музей должен быть в Киеве?

3. Кто играет главную роль в создании музея современного искусства: государство, художественная общественность и т.д.? Как музей должен финансироваться и сколько будет стоить его создание?

4. Какие существуют препятствия для создания и эффективного функционирования музея современного искусства в Украине?

Спикеры круглого стола – генеральный директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, заместительница директора НХМУ по вопросам развития Ольга Балашова, художник Александр Ройтбурд, куратор отдела современного искусства Филадельфийского художественного музея Елена Червонык.

Модератор: Дарья Бадьёр, редактор раздела "Культура" LB.ua .

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Упоминание в новостях об организаторе дискуссии, Институте Горшенина, обязательно.

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