ДТП под Киевом: погибли 4 человека

Вчера в 20.53 в Киевской области возле поселка Дымер на автодороге Киев – Иванкив произошло столкновение двух легковых автомобилей „Honda” и „ВАЗ-2110”, в результате чего погибли 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще пятеро с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы в Вышгородскую райбольницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 122 ДТП, в которых погибли 18 и травмированы 153 человека.