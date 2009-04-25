ДТП в Ривненской области: три человека погибли и два травмированы

В Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и два человека травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 23.00 в пгт Владимирец водитель автомобиля "ВАЗ-21104" не справился с управлением и съехал по ходу движения в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате аварии водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу.