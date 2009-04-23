В Крыму установят больше дорожных знаков на русском языке

Верховный Совет Автономной Республики Крым поручил службе автомобильных дорог автономии вместе с органами местного самоуправления и районными государственными администрациями установить до 1 июня на полуострове информационно-указательные и другие дорожные знаки с написанием текстов на государственном и русском языках одинаковым по размеру шрифтом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение крымские депутаты приняли вчера на пленарном заседании.

Не допускается размещение на знаках информации, не связанной с дорожным движением.

Как отмечается в пояснительной записке, «Крым - один из международных курортно-туристических центров, который ежегодно посещают миллионы туристов», а русский язык - язык большинства населения автономии, он используется во всех сферах общественной жизни.

Сейчас на полуострове тексты на дорожных знаках, в основном, на государственном - украинском - языке.