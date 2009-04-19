На родине Муссолини запретили торговлю фашистскими сувенирами

Власти итальянского города Предаппио, где родился и похоронен Бенито Муссолини, запретили продавать на территории города сувениры, исторические предметы, открытки, значки и другие вещи с фашистской символикой, сообщает The Daily Telegraph. За нарушение запрета установлен штраф в 500 евро.

По информации представителя городского совета, решение призвано привлечь в город "нормальных" туристов вместо многочисленных сторонников ультра-правых и скинхедов, для которых Предаппио стал местом паломничества. "Мы хотим покончить с культурой ненависти", - уточнил собеседник издания.

Музей в Предаппио был открыт еще при жизни Муссолини, однако распоряжением английской военной администрации в 1944 году его закрыли. В начале нового века закончилась реставрация дома, где 29 июля 1883 года в семье кузнеца родился будущий дуче. В нем открылся Центр по изучению современной истории.

Лента.ру