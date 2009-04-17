15 звезд кино внесены в список Зала актерской славы

Список звезд кино, удостоенных чести попасть в Зал актерской славы, пополнился пятнадцатью именами.

Как сообщает THR , это Джули Эндрюс, Роберт де Ниро, Джуди Денч, Роберт Дювалль, Кирк Дуглас, Морган Фримен, Джин Хекман, Оливия де Хэвиленд, Хал Холбрук, Энтони Хопкинс, Джеймс Эрл Джонс, Анжела Лансбери, Уильям Мейси, Мэгги Смит и Мерил Стрип.

Торжественная церемония "введения" в Зал славы состоится в Лос-Анджелесе сегодня, ее ведущим будет президент организации Расти Цитрон (Rusty Citron).

Кандидатов, чьи имена будут внесены в Зал актерской славы, определяет специальное бюро экспертов, в которое входят представители 100 актерских школ и колледжей.

Основными критериями отбора является преданное служение искусству и гуманитарным ценностям, признание зрителей, критиков и профессионалов киноиндустрии.

Ранее в Зале актерской славы было 38 артистов, среди которых Чарли Чаплин, Бастер Китон, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Рудольфо Валентино, Фред Астер, Спенсер Трейси и Хемфри Боггарт.

Лента.ру