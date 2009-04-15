58-летний мужчина из-за долгов перед банком... сжег себя в автомобиле

Вчера в Днепродзержинске 58-летний слесарь одного из местных частных предприятий сжег себя в собственном автомобиле из-за долгов перед банком.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

«14 апреля в дежурную часть Баглейского райотдела милиции Днепродзержинска от граждан по телефону поступило сообщение о том, что в 20 метрах от проходной одного из ООО горит автомобиль, который в результате пожара был уничтожен», - говорится в сообщении ЦОС.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа милиции установила, что в результате пожара погиб 58-летний слесарь данного предприятия, который облился легковоспламеняющимся веществом и поджег себя в собственном автомобиле.

Как удалось установить, мужчина ранее высказывал своей жене намерения наложить на себя руки и сообщил ей, что сожжет себя вместе с автомобилем в связи с тяжелой жизнью и денежной задолженностью перед одним из банков.

По факту самосожжения мужчины проводится доследственная проверка.