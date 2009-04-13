Партия регионов обнародовала требования к антикризисной программе

Противоречие содержится уже в заголовке. Словами «требования к программе» дается понять, что самой программы вроде бы нет, однако другие слова – «пути преодоления кризиса» – означают, что сей документ и является антикризисной программой ПР…

Депутатам из Партии регионов стало, похоже, уже совсем невмоготу отбиваться от политиков из других партий и назойливых журналистов, требующих предъявить антикризисную программу и обвиняющих “регионалов” в отсутствии у них таковой. И вот руководство крупнейшей парламентской фракции придумало хитрый способ выхода из щекотливой ситуации.

Партия регионов решила не подавать документ с описанием кризисной ситуации в Украине и антикризисными мерами как собственную программу или план. Появившийся в минувшую пятницу вечером на сайте этой партии материал имеет весьма завуалированное название, чтобы, наверное, было поменьше придирок от оппонентов – «Анализ причин кризиса и пути его преодоления. Требования к антикризисной программе».

Противоречие содержится уже в заголовке. Словами «требования к программе» дается понять, что самой программы вроде бы нет, однако другие слова – «пути его преодоления (кризиса)» – означают, наоборот, что сей документ и является антикризисной программой или планом Партии регионов. Как бы то ни было, «регионалы» поспешили прорекламировать этот свой труд, подчеркивая его важность. В частности, во время пятничной «Свободы слова» на «Интере» объявил о его появлении на сайте партии Николай Азаров, являющийся руководителем рабочей группы авторов документа (кроме Азарова, в группе еще состояли Кинах, Акимова, Богословская и Папиев).

Текст этой то ли программы, то ли «ценных указаний», получился весьма обширный – 121,5 тысячи знаков (без пробелов) и без малого – 18 тысяч слов. Поэтому вряд ли его внимательно будут читать широкие массы населения, тем более что он обилует множеством сложных экономических терминов и показателей. Любой же экономический эксперт после ознакомления с данным документом признает, что он совершенно пустой – в нем нет абсолютно ничего нового: никаких конкретных идей, никаких экономических проектов. Мало того, в тексте, состоящем из пяти разделов и большого числа подразделов, содержится множество противоречий, повторений и просто несуразиц.

Но вот что четко прослеживается в данном документе, так это критика, в первую очередь, нынешнего правительства. К примеру, уже во вступлении констатируется, что развитые государства имели «запас прочности» перед началом кризиса, а «наша страна к таким вызовам оказалась не готова». Дальше идут фразы о неподкрепленной экономикой «социализации» бюджета, о «выкачивании» ресурсов из национальных производителей, о бездеятельности и ошибках власти – это всё камни в огород правительства Тимошенко.

Кстати, также во вступлении, но чуть ниже, пишется о том, что ситуация в Украине не безнадежная, поскольку «страна накопила значительный запас мощности», – это не вяжется с упомянутым выше тезисом про отсутствие «запаса прочности». По-видимому, приведенные фрагменты писались разными авторами, затем редакторы не доглядели, и получилось нескладно.

Самый большой раздел документа – первый, рассказывающий о социально-экономических проблемах в стране в 2008 году и первом квартале нынешнего года. Здесь собрано всё, что только можно преподнести плохого об экономике Украины в указанные периоды: о падении промышленного производства и ВВП, о сокращении реальных доходов населения, о высокой инфляции, о росте негативного сальдо внешней торговли, о проблемах у отечественных экспортеров и т.д. Используются в основном всем известные данные Госкомстата, Нацбанка и других ведомств. Однако приправлена данная информация, как и во вступлении и в других разделах текста, антиправительственными эпитетами и словесными оборотами типа: «непрофессиональные действия правительства», «отсутствие системных реформ в экономике», «катастрофическое падение уровня жизни граждан», «хаотический характер» действий правительства и т.д., и т.п.

При этом о качестве огромного объема информации в данном документе его авторы, похоже, не очень заботились. Так, например, в общем негативном ракурсе рассказывается и о наблюдающемся в первом квартале 2009 года «значительно большем сокращении импорта над экспортом» (эти слова даже жирно выделены) с попутными репликами о существенном падении гривни, ограничении кредитования и т.д. В то время как превышение темпов снижения импорта по сравнению с экспортом является, напротив, позитивным экономическим фактором.

А как воспринять такое предложение: «Если в январе-феврале 2008 года самый низкий РОСТ реальной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован в Одессе (7,9%), то в январе-феврале 2009 года ПАДЕНИЕ зафиксировано во всех регионах»?.. Хотелось, видно, автору предложить какое-то сравнение для большего эффекта, но получился смысловой абсурд…

Вероятно, с целью увеличения объема документа – для придания ему большей значимости – или из-за редакторской халатности многие сведения просто-напросто повторяются по несколько раз (причем подробно) в разных разделах. В частности, не менее чем дважды приводятся данные относительно размеров задолженности по зарплатам, про рост числа безработных, о намерениях правительства увеличить налоги на малый бизнес и ряд других.

Что же касается последнего раздела, излагающего требования к плану антикризисных мер и являющегося, по сути, некой антикризисной программой Партии регионов, то он написан как раз в стиле худших традиций. Здесь практически отсутствует конкретика, зато в изобилии представлены такие месседжи, как: усилить защиту населения, увеличить зарплаты и пенсии, уделить внимание решению региональных проблем, ускорить развитие депрессионных регионов, содействовать развитию малого бизнеса, осуществить меры по экономии бюджетных средств, усилить контроль за использованием средств, усилить требования к получателям государственного финансирования, – и еще много всяких «улучшить», «обеспечить», «упорядочить» (благо, нет горбачевского «углубить»)…

Никого не обошли своим вниманием авторы, как и полагается для предвыборного партийного манифеста. В документе содержатся требования увеличить всем гражданам страны зарплату, пенсии, социальные пособия, а также помочь всем видам бизнеса. При этом авторы настаивают на пересмотре бюджета-2009 в сторону его сокращения. Впрочем, какие именно статьи бюджета «регионалы» хотели бы урезать и в каком конкретно объеме, в документе не указывается…

Из собственных законопроектов Партии регионов в тексте упоминаются только два – «Об использовании Стабилизационного фонда» (№3395 от 19.11.08) и о рекапитализации банков под авторством Януковича, Акимовой и Новиковой (название и реквизиты не приводятся). А ведь ранее представители этой партии говорили о наличии не менее двух десятков антикризисных законопроектов!..

Так что не зря «регионалы» поосторожничали и не стали называть сей документ своей антикризисной программой – он с экономической точки зрения откровенно слабый. Нечто подобное, а то и получше, сочинил бы любой неглупый студент экономического вуза, отслеживающий последние экономические тенденции в Украине и в мире…

Юрий Глухов