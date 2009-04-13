Власти Зимбабве запретили оборот национальной валюты

Правительство Зимбабве приняло решение приостановить функционирование национальной валюты - зимбабвийского доллара, сообщает AFP. Правительственное постановление узаконило существующую практику, поскольку местный тёзка мировой валюты фактически исчез из оборота.

По словам министра экономики страны Элтона Мангомы, зимбабвийский доллар не будет приниматься к оплате в течение года, поскольку "его стоимость не обеспечена ничем".

В январе 2009 года рекордная в мировой истории инфляция в Зимбабве вынудила государственные власти пойти на беспрецедентный шаг - официально разрешить хождение на территории страны иностранных валют. В их число вошли ботсванийская пула, южноафриканский ранд, доллар США, евро и британский фунт. В результате национальная валюта оказалась невостребованной.

C середины 2008 года правительство Зимбабве не публикует данных о темпах инфляции в стране. По последним данным, полученным в июле 2008 года, цены росли на 231 миллион процентов в год. За последние два года зимбабвийский центробанк сократил на национальной валюте 22 нуля. Самое высокое достоинство сейчас имеет 10-триллионная банкнота, но даже ее недостаточно для покупки буханки хлеба.

Лента.ру