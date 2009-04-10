Власти Херсона приостановили работу 17 фаст-фудов
09:59, 10 апреля 2009Разное
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Планируются новые рейды
В Херсоне за различные нарушения в использовании оборудования, работающего на сжиженном газе, закрыли 17 фаст-фудов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Такое решение было принято в ходе работы четырех специальных мобильных групп, действоваших по поручению мэра Херсона Владимира САЛЬДО. В состав мобильных групп вошли специалисты ОАО «Херсонгаз», Госпромнадзора, МЧС, мэрии и милиции.
Закрыты были передвижные киоски по изготовлению и продаже шаурмы, пирожков, кур-гриль.
На следующей неделе мобильные группы планируют провести новые рейды.
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