Власти Херсона приостановили работу 17 фаст-фудов

В Херсоне за различные нарушения в использовании оборудования, работающего на сжиженном газе, закрыли 17 фаст-фудов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Такое решение было принято в ходе работы четырех специальных мобильных групп, действоваших по поручению мэра Херсона Владимира САЛЬДО. В состав мобильных групп вошли специалисты ОАО «Херсонгаз», Госпромнадзора, МЧС, мэрии и милиции.

Закрыты были передвижные киоски по изготовлению и продаже шаурмы, пирожков, кур-гриль.

На следующей неделе мобильные группы планируют провести новые рейды.