Как выиграть свадьбу в подарок

Украинский шоу-бизнес готовит совместную социальную акцию в поддержку семейных ценностей - 12 апреля в Киеве в клубе «Sorry, Бабушка» стартует проект для влюбленных «Свадьба в подарок». Как сообщили УНИАН организаторы - творческое объединение Ивана ГОРОДЕЦКОГО и фото- и видеостудия Dedkoff.com, благодаря проекту три влюбленных пары получат в подарок полный спектр столичных свадебных услуг - от платья невесты и шоу-программы с участием звезд украинского шоу-бизнеса.

Как заявили организаторы акции, за первое место в конкурсе пара получит в подарок свадебный банкет в клубе «Sorry, Бабушка». За второе место - в ресторане «Пиросмани». За третье место - свадебный банкет.

Также для трех пар-победительниц будет организована фото- и видеосъемка, предоставлен лимузин, светозвуковое сопровождение торжества, услуги визажиста, флористов и декор.

На свадебных торжествах организаторы планируют выступление артистов компании & Artists – группы «4 Короля», группы L`amour и певицы Натальи Морозовой. А также обещают подарить молодым супругам шоколадные фонтаны, бармен-шоу, фейерверки и воздушные шары.

Кроме того, для трех пар будет организована профессиональная постановка свадебного танца.

Как сообщили организаторы, для того, чтобы стать участниками акции «Свадьба в подарок», молодые пары должны заполнить анкету участников на портале NEVESTA.IN, пройти конкурсные туры в клубе «Sorry, Бабушка» и выполнить специальные домашние задания. Специальным испытанием для молодых людей, станет Футбольный матч со звездным футбольным клубом артистов эстрады и кино «Маэстро». Кроме того, социальной программой проекта предусмотрена помощь детским домам и посещение парами семейного психолога. По мнению организаторов акции, соблюдение данного условия поможет привить молодежи практику обращения к профессионалам семейных взаимоотношений и будет содействовать укреплению семьи.

Поддержать акцию «Свадьба в подарок» согласились ведущие украинские компании в сфере услуг, яркие представители украинского шоу-бизнеса, театра и кино, журналисты.