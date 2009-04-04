Китай сформировал первый женский авиаполк, в состав которого вошли 16 летчиков-истребителей, сообщает новостная служба Sina. Женщины-пилоты учились своей профессии в течение 44 месяцев. За это время каждая из них налетала по 135 часов.

Ожидается, что именно из личного состава женского авиаполка будет выбрана первая женщина-космонавт КНР.

Китай уже трижды отправлял человека в космос. Следующий пилотируемый аппарат КНР отправится на орбиту в 2011 году. Не исключено, что именно на его борту в безвоздушное пространство полетит "китайская Терешкова".

Программа освоения космоса КНР начинает свою историю с 8 октября 1956 года, когда в КНР была создана пятая академия Минобороны, занимавшаяся ракетными разработками. В 1964 году Китай отправил в космос ракету с двумя мышами на борту. В апреле 1970 года КНР вывела на орбиту первый искусственный спутник земли "Дунфанхун-1" ("Алеет восток-1").

15 октября 2003 года Китай совершил запуск первого пилотируемого космического аппарата "Шэньчжоу-5".

В 2005 году Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн осуществили рекордный для Китая пятидневный полет на околоземной орбите на корабле "Шэньчжоу-6". Запуск третьего пилотируемого корабля, а также первый выход китайского космонавта в открытый космос состоялись в конце сентября 2008 года.

До 2020 года КНР намерена построить на орбите собственную космическую станцию и создать космическую лабораторию.

РИА "Новости"