В Луганске электрик поджег себя и своего директора, требуя зарплаты

В Луганске электрик частного охранного агентства «Луга-грант» вчера в 15.15 совершил акт самосожжения в помещении офиса.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление МВД в Луганской области.

По словам руководителя ЦОС Татьяны ПОГУКАЙ, мужчина (1977 года рождения) зашел в кабинет директора агентства с бутылкой бензина в крайне возбужденном состоянии. Начал требовать зарплату и угрожать, что подожжет не только себя, но и ее.

Директор пыталась успокоить мужчину, однако он облил бензином себя и руку директора, а затем поджег зажигалкой. Оба были госпитализированы в ожоговый центр.

Электрик в крайне тяжелом состоянии, у него ожоги тела 3-4 степени тяжести составляют 80%. У директора обожжены руки по локти.

Причины, побудившие мужчину к такому поступку, сейчас устанавливаются. Как утверждает жена пострадавшего, в последнее время муж был в подавленном состоянии из-за задержки зарплаты. За февраль он получил только 264 грн. К тому же, у него был кредит, который он взял на приобретение мобильного телефона стоимостью 1200 грн.