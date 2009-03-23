Украинский самолет в Турции "промазал" мимо взлетно-посадочной полосы
16:41, 23 марта 2009Разное
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На борту - 44 пассажира
Сегодня в 9.45 по киевскому времени самолет авиакомпании «Днеправиа», который выполнял рейс № Z6207 по маршруту Днепропетровск-Стамбул (Турция) во время посадки в Стамбульском международном аэропорту им. Ататюрка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто не пострадал.
Решение о создании комиссии по расследованию аварии согласовывается с авиационными властями Турции.
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