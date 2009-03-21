Виталий Кличко тяжелее Гомеса на 8,5 кг (добавлены фото)

08:41, 21 марта 2009
Разное
5196 0

Сегодня бой за звание чемпиона

В Штуттгарте Виталий Кличко проведет бой в защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC против кубинца Хуана Карлоса Гомеса. Начало боя в 00.00 по киевскому времени (в ночь с субботы на воскресенье). Трансляция – на «Интере».

Кличко неоднократно заявлял, что бой с кубинцем не интересен ни ему, ни болельщикам, но WBC настоял на проведении этого поединка.

По мнению букмекеров, фаворит в этом поединка украинский боксер. В компании Bwin принимают ставки на победу Кличко с коэффициентом 1,10, а на победу Гомеса - 6,10. Вероятность ничейного результата - 34,00. В букмекерской конторы William Hill предлагают ставки: на победу Кличко - 1,08, на победу Гомеса - 11,00, на ничью - 28,00.

В ходе официального взвешивания украинский боксер оказался тяжелее своего соперника по предстоящему бою на 8,5 кг (соответственно, 113 против 104,5 кг) сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Тренер Виталия Кличко Фриц Здунек, Виталий и Владимир Кличко перед началом официального взвешивания в Штутгарте

Фото Павла Терехова / POOL / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter