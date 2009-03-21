Виталий Кличко тяжелее Гомеса на 8,5 кг (добавлены фото)

В Штуттгарте Виталий Кличко проведет бой в защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC против кубинца Хуана Карлоса Гомеса. Начало боя в 00.00 по киевскому времени (в ночь с субботы на воскресенье). Трансляция – на «Интере».

Кличко неоднократно заявлял, что бой с кубинцем не интересен ни ему, ни болельщикам, но WBC настоял на проведении этого поединка.

По мнению букмекеров, фаворит в этом поединка украинский боксер. В компании Bwin принимают ставки на победу Кличко с коэффициентом 1,10, а на победу Гомеса - 6,10. Вероятность ничейного результата - 34,00. В букмекерской конторы William Hill предлагают ставки: на победу Кличко - 1,08, на победу Гомеса - 11,00, на ничью - 28,00.

В ходе официального взвешивания украинский боксер оказался тяжелее своего соперника по предстоящему бою на 8,5 кг (соответственно, 113 против 104,5 кг) сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Фото Павла Терехова / POOL / УНИАН