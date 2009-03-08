Конкурс на звание "Мадам Одесса" (фото)
20:13, 08 марта 2009
Разное
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Участие независимо от возраста, роста, веса и профессии
6 марта в Одессе уже в 12-й раз прошел конкурс на звание ”Мадам Одесса 2009”. Конкурс проводится ежегодно и приурочен к Международному женскому празднику - 8 Марта.
В соревновании принимают участие одесситки независимо от возраста, роста, веса и профессии (обязательные условия: наличие одесской прописки и статуса «мадам»).
При отборе финалисток учитывается чувство юмора, умения раскованно держаться на сцене, одесский колорит. Конкурсные задания дают участникам возможность проявить свою фантазию, остроумие и таланты, то есть показать, что такое настоящая одесситка.
Обязательный конкурс кулинарных способностей пользуется огромной популярностью у жюри, члены которого пробуют каждое блюдо.
|”Мадам Одесса 2009” Алина Зубинская во время конкурса танца
|”Мадам Одесса 2009” Алина Зубинская
|Валентина Клюева (”Мадам Кураж”) демонстрирует костюм из пластиковых бутылок ”Дюймовочка-разнолитровочка”
|Людмила Прокопенко в костюме из одноразовых ложек
|Светлана Ратушная (”Мадам экзотика” и ”Мадам стальные нервы”) исполняет ”хип-хоп по-одесски”
|Людмила Прокопенко(«Вице-мадам Одесса 2009») на кулинарном конкурсе приготовила торт ”Медовик”
Фото Петра Катина / УНИАН
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