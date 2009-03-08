Конкурс на звание "Мадам Одесса" (фото)

6 марта в Одессе уже в 12-й раз прошел конкурс на звание ”Мадам Одесса 2009”. Конкурс проводится ежегодно и приурочен к Международному женскому празднику - 8 Марта.

В соревновании принимают участие одесситки независимо от возраста, роста, веса и профессии (обязательные условия: наличие одесской прописки и статуса «мадам»).

При отборе финалисток учитывается чувство юмора, умения раскованно держаться на сцене, одесский колорит. Конкурсные задания дают участникам возможность проявить свою фантазию, остроумие и таланты, то есть показать, что такое настоящая одесситка.

Обязательный конкурс кулинарных способностей пользуется огромной популярностью у жюри, члены которого пробуют каждое блюдо.

Фото Петра Катина / УНИАН