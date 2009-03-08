На 8 марта британская королева получила новую карету с алмазами

Поистине королевский подарок получила на нынешнее 8 марта британская королева ЕЛИЗАВЕТА II – новую государственную карету. Карета, которой уже присвоено официальное название «Британия», весит 3 т и украшена 24 алмазами и 130 сапфирами, передает Газета.RU.

Государственная карета Соединенного королевства имеет особый статус и используется монархом только в самых торжественных случаях, включая ежегодную поездку из Букингемского дворца в Вестминстерский для открытия новой сессии парламента. Могут пользоваться ею и члены королевской фамилии, но только во время торжественной свадьбы для прибытия на обряд церковного бракосочетания.

Прежняя карета британского монарха, имеющая статус государственной, была сделана около 200 лет назад. Новая карета построена в мастерских австралийского города Сидней. Она обошлась Букингемскому дворцу в $1 млн.

Внутри кареты находится капсула, отражающая историю Великобритании. В нее вложен кусок деревянного корпуса флагманского корабля английского короля Генриха VIII «Мэри Роуз», мушкетная пуля с боевых полей Ватерлоо и фрагмент знаменитого бомбардировщика Второй мировой войны «Ланкастер».

Хотя карета построена в традиционном стиле, относящемся к эпохе французского короля Людовика ХIV, при ее создании использовались и новейшие технологии. Так, окна поднимаются и опускаются с помощью электромотора, подвеска кареты гидравлическая, а сиденья подогреваются в случае необходимости.