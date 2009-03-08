Победа Приходько в российском Евровидении вызвала разную реакцию

Стали известны итоги отборочного конкурса, который определил российского представителя на "Евровидении-2009". Победительницей стала украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО. И петь она будет на украинском языке. За А.ПРИХОДЬКО в финале российского отбора, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье, проголосовали 25% зрителей и шесть членов профессионального жюри из 11.

Как сообщает NEWSru., голосование проходило в два этапа. Сначала зрители определили тройку лидеров из 16 претендентов на победу путем телефонного и смс-голосования.

Кроме А.ПРИХОДЬКО, выступившей с песней "Мамо", в тройку финалистов вошли певица Валерия и группа "Кватро", набравшие 14% и 12% голосов соответственно. После чего профессиональное жюри определило лидера.

Победа 21-летней украинской исполнительницы вызвала неоднозначную реакцию у российских профессионалов музыкальной индустрии, в том числе и у некоторых членов жюри.

"Жюри выбирало между ПРИХОДЬКО и Валерией, голоса распределились как шесть против пяти в пользу первой исполнительницы", - сказал один из членов жюри, продюсер Игорь КРУТОЙ и добавил, что лично он голосовал за Валерию.

Этой же певице свой голос отдал и продюсер Максим ФАДЕЕВ: "Я считаю, что из трех претендентов однозначный перевес был у Валерии как по профессиональным качествам, так и по ее опыту и поведению на сцене".

Продюсер певицы Валерии, выступление которой получило высокую оценку почти половины членов жюри, Иосиф ПРИГОЖИН считает, что результаты голосования необходимо опротестовать. При этом он подчеркнул, что у него "нет личной обиды" и он "не расстроился бы, если бы победил кто-то другой". "Надо сделать новые выборы и отправить на "Евровидение" другого человека, потому что песня, исполненная на украинском языке, ничего общего с Россией не имеет", - считает собеседник агентства.

Вместе с тем, продюсер певицы Константин МЕЛАДЗЕ считает, что участие его подопечной на "Евровидении" "очень правильно и своевременно". "Для меня это огромная радость. Я за дружбу русских, украинцев и грузин и всех остальных. В принципе, это очень интернациональная песня, потому что музыку написал грузин, пела украинка, текст наполовину написала эстонка", - сказал он. По его мнению, такой выбор зрителей и жюри - "это своевременный сигнал, что реальное родство душ наших народов существует".

Россия, являясь победителем прошлогоднего конкурса, автоматически проходит в финал "Евровидения-2009", который состоится в СК "Олимпийский" 16 мая.

Победитель "Евровидения-2008" Дима БИЛАН поздравил Анастасию и подарил ей в качестве талисмана серебряную цепочку, которая была на нем во время прошлогоднего выступления, сообщает ВВС.

А.ПРИХОДЬКО была дисквалифицирована в украинском отборочном туре "Евровидения" за то, что представила песню К.МЕЛАДЗЕ "Все для тебя" на русском языке, тогда как по условиям организаторов композиция должна была исполняться на украинском или на английском.

Кроме того, оппоненты А.ПРИХОДЬКО утверждали, что ее продюсер Алена МОЗГОВАЯ "пользуется административным ресурсом".

А.ПРИХОДЬКО (р. 21 апреля 1987 г. в Киеве) закончила Киевское музыкальное училище им. Глиэра и Киевский национальный университет культуры и искусств, играет на флейте, гитаре и фортепиано. СМИ отмечают, что А.ПРИХОДЬКО обладает красивым глубоким голосом, а в ее репертуаре преобладают фольклорные песни минорного звучания. Она также сама пишет музыку. Известность приобрела после победы на шоу Первого канала «Фабрика Звезд 7».

Как сообщал УНИАН, 5 марта на пресс-конференции в УНИАН продюсер Е.МОЗГОВАЯ сообщила, что Шевченковский районный суд Киева запретил проводить финал национального отбора, который должен состояться 8 марта (впрочем, прямая трансляция продолжает значится в телепрограмме Первого канала, начало сегодня в 18.00).

По словам Е.МОЗГОВОЙ, суд принял соответствующее постановление в обеспечение иска конкурсантки А.ПРИХОДЬКО.