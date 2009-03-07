В Черниговской области провалились под лед и утонули двое детей

12:14, 07 марта 2009
Разное
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4-х и 5-ти лет

6 марта в поселке Седнив Черниговской области на реке Снов провалились под лед и утонули двое братьев (5 и 4 лет).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черниговской области, тело старшего мальчика, зацепившееся за металлический прут конструкции гидроэлектростанции, нашли и достали из воды. Тело же младшего брата ищут более 20 спасателей и работников правоохранительных органов районных отделов ГУ МЧС и УМВД.

 

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