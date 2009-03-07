Во Франции запретили бесплатную и дешевую выпивку

Нижняя палата французского парламента, Национальная ассамблея, в пятницу, 6 марта, приняла закон, запрещающий дешевый и бесплатный алкоголь, сообщает Le Parisien.

Речь идет о так называемых open bars, в том числе рекламных кампаниях или акциях по продвижению нового продукта, когда клиенты могут пробовать алкоголь бесплатно или за символическую плату.

Закон запрещает бесплатно предлагать алкогольные напитки в коммерческих целях или продавать их по символической цене.

Под давлением представителей винодельческих регионов, в текст была внесена поправка, в которой оговаривается, что запрет не распространяется на праздники или ярмарки, подготовку виноделов и мероприятия по дегустации.

Авторы закона отмечают, что он направлен, прежде всего, на борьбу с алкоголизмом среди молодежи. Закон должен помешать молодым людям быстро и дешево напиваться.

В ближайшее время депутаты также намерены рассмотреть проект закона, который ограничивает продажу алкоголя на заправочных станциях. Данная инициатива призвана снизить пьянство за рулем.

Лента.ру