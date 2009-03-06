Львовские ГАИшники сегодня остановили 150 женщин-водителей
21:03, 06 марта 2009Разное
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Праздник приближается
Сегодня во Львове шесть патрулей Госавтоинспекции останавливали женщин-водителей и от имени ГАИ дарили им торты по случаю 8 Марта.
Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.
По его словам, это была официальная акция-поздравление от львовских милиционеров женщинам-водителям, «которые по статистике являются меньшими нарушителями правил дорожного движения, чем мужчины».
Как проинформировал Д.ХАРЧУК, сегодня работники ГАИ вручили торты 150 женщинам-водителям.
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