Львовские ГАИшники сегодня остановили 150 женщин-водителей

Сегодня во Львове шесть патрулей Госавтоинспекции останавливали женщин-водителей и от имени ГАИ дарили им торты по случаю 8 Марта.

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, это была официальная акция-поздравление от львовских милиционеров женщинам-водителям, «которые по статистике являются меньшими нарушителями правил дорожного движения, чем мужчины».

Как проинформировал Д.ХАРЧУК, сегодня работники ГАИ вручили торты 150 женщинам-водителям.