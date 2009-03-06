Памятник Роману Шухевичу на месте гибели (фоторепортаж)
04:22, 06 марта 2009Разное
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59 лет со дня смерти
Памятник генералу-хорунжему УПА Роману Шухевичу, в с. Белогорща (Львовская обл.), 5 марта 2009 г. Памятник установлен в нескольких десятках метров от дома, где 5 марта 1950 г. погиб главнокомандующий УПА. Средства - около 450 тысяч гривен - профинансированы из Львовского городского бюджета.
|На первом плане Юрий Шухевич, сын генерал-хорунжего
Фото Петра Задорожного / УНИАН
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