Памятник Роману Шухевичу на месте гибели (фоторепортаж)

04:22, 06 марта 2009
Разное
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59 лет со дня смерти

Памятник генералу-хорунжему УПА Роману Шухевичу, в с. Белогорща (Львовская обл.), 5 марта 2009 г. Памятник установлен в нескольких десятках метров от дома, где 5 марта 1950 г. погиб главнокомандующий УПА. Средства - около 450 тысяч гривен - профинансированы из Львовского городского бюджета.

Юрий Шухевич

Фото Петра Задорожного / УНИАН

 

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