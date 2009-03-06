Памятник Роману Шухевичу на месте гибели (фоторепортаж)

Памятник генералу-хорунжему УПА Роману Шухевичу, в с. Белогорща (Львовская обл.), 5 марта 2009 г. Памятник установлен в нескольких десятках метров от дома, где 5 марта 1950 г. погиб главнокомандующий УПА. Средства - около 450 тысяч гривен - профинансированы из Львовского городского бюджета.

Фото Петра Задорожного / УНИАН