Глава Одесской ОГА обиделся на Тимошенко

Глава Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «неуместно перешла на личности». Об этом сообщила в интервью УНИАН пресс-секретарь губернатора Мария ЕВГОЛЕНКО.

«Областные власти сделали все от них зависящее, чтобы помочь водителям-дальнобойщикам, и переход на личности со стороны премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО неуместен», - обнародовала позицию губернатора его пресс-секретарь.

По мнению Н.СЕРДЮКА, «только время расставит все по своим местам и покажет, кто был прав, а кто - нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Н.СЕРДЮКА.

Об этом премьер сообщила сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам урегулирования проблем автоперевозчиков, бастующих на трассе Киев-Одесса, комментируя заявление атовперевозчиков о незаконных действиях главы Одесской ОГА. При этом премьер-министр подчеркнула, что у нее претензий к губернатору больше, чем у автоперевозчиков.