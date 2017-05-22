Что произойдет, если отменить мораторий, - Максим Мартынюк

Многие представляют себе надменного иностранца, который скупает плодородные украинские чернозёмы, а экс-владельцы, обычные крестьяне, вынуждены гнуть спины на полях, которые когда-то принадлежали им. Обычно такую картину изображают те, кто выступает против снятия моратория на продажу сельхозземель.

Но есть и те, кто рисует радужные картины: зажиточный фермер, который вмиг разбогател, продав свой пай; процветающее село, в котором на каждом углу слышна английская речь, где прогуливаются иностранные бизнесмены, продающие сельхозпродукцию в ЕС.

Оба варианта утопичны. Кардинальные изменения не произойдут на следующее утро после снятия моратория. Однако, как отмечает Максим Мартынюк, постепенно начнут формироваться определённые тенденции.

1. Уменьшение числа долгосрочных договоров аренды.

Около 3% от всего количества (порядка 130 тысяч) – договоры аренды, которые заключены на краткосрочный период – от 1-го до 3-х лет. Порядка 48% (2,25 миллиона договоров) – заключены на 6-10 лет. Если же у владельцев появится альтернатива продать по хорошей цене землю, они будут склонны заключать договоры на небольшой промежуток времени. Это позволит воздействовать на арендаторов, получая от них бонусы или повышая стоимость аренды.

2. Оформление права собственности на землю.

Учитывая то, что административные и временные траты на оформление унаследованных участков не адекватны тем средствам, которые можно получить от сдачи их в аренду, многие не оформили унаследованную землю должным образом. Соответственно, после снятия моратория кадастровые документы начнут приводить в порядок. Ожидается, что некоторое время услуги землемеров и юристов будут в спросе среди тех, кто не удосужился оформить свои права на землю или же оформил их не до конца.

3. Заключение незначительного числа реальных сделок.

По мнению социологов, среди фермеров порядка 10-15% изъявят желание продать сельхозземли. Среди тех, кто решит приобрести пай - фермеры, выращивающие продукцию с высокой рентабельностью, и которым не требуются для производства большие площади земли.

Вопреки страхам противников снятия моратория агрохолдинги не смогут приобрести земли площадью в тысячи гектаров, так как обойти запрет на покупку сельхозземель юрлицами просто невозможно. Оформление земли на подставных физлиц, по мнению замминистра аграрной политики Максима Мартынюка, экономически бессмысленно.

Эксперты уверены, что в первый год не стоит рассчитывать на радикальное увеличение инвестиций в аграрный бизнес, однако можно ожидать активный Due Diligence от инвесторов.

4. Появятся новые продукты в банковских портфелях.

Учитывая специфику аграрного бизнеса, банкиры начнут разрабатывать новые подходы для кредитования АПК, т.к. возникнет конкуренция за заёмщиков. Важную роль сыграет и то, что земельные ресурсы можно будет использовать в качестве объекта ипотеки.

Учитывая данные тенденции, можно прийти к выводу, что в течение года никаких существенных изменений не произойдёт. Однако снятие моратория позволит постепенно ликвидировать диспропорции, возникшие в течение последних 16-ти лет.