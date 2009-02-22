Редкий случай автоугона в Москве: угнали "Запорожец"

Неизвестный угнал на севере Москвы в субботу "Запорожец" красного цвета - это первый подобный инцидент в городе с начала года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На севере столицы около 14.00, от дома номер 16 на Тимирязевской улице была похищена иномарка ЗАЗ-968М красного цвета ("Запорожец"). Машина, по словам его владельца, в очень хорошем состоянии и на ходу. Водитель совсем недавно прошел техосмотр и установил на автомобиль новые номера с последними цифрами "199". Нанесенный ущерб устанавливается", - сказал источник.

По его словам, в прошлом году в Москве был зафиксирован угон трех подобных автомобилей. Вместе с тем, "Запорожец" является самой "неугоняемой" машиной в Москве, сказал собеседник агентства.

В СССР модель "Запорожца" ЗАЗ-968М стоила около 3 тысяч рублей в зависимости от комплектации, при этом машина могла работать даже на низкооктановом бензине (76), напомнил источник.

Среди автомобилей советского автопрома "Запорожец" славился особой неприхотливостью и проходимостью. Его отличало также то, что все агрегаты в нижней части автомобиля были закрыты сплошным днищем.

"Запорожец" ЗАЗ-968М - легковой автомобиль особо малого класса, с задним расположением двигателя. Выпускался Запорожским автозаводом "Коммунар" с 1979 года.