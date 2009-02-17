Площадь под гастроном на Бессарабке выиграла «Billa»
Магазин откроют в мае
Сеть супермаркетов «Billa» за 3 млн. грн. выиграла право аренды помещений на Бессарабском рынке в Киеве под обустройство продуктового магазина.
Как передает корреспондент УНИАН, в торгах приняли участие 11 представителей различных компаний и операторов продуктовых магазинов, работающих в Украине.
Стартовая цена объекта составляла 800 тыс. грн., шаг торгов – 50 тыс. грн.
Площадь, которая сдается в аренду, - 600 кв. м.
Арендатор должен платить ежемесячно 100 грн. за 1 кв. м площади на первом этаже и 50 грн. за 1 кв. м за подвальное помещение (площадь подвала – 270 кв. м).
Магазин планируют открыть ко Дню Киева (последнее воскресенье мая – УНИАН).
Название будущего магазина пока не известно, поэтому не исключено проведение специального конкурса на лучшее название.
Сейчас представитель победителя конкурса на право аренды занимается оформлением соответствующих документов с КГГА и подписывает соответствующий контракт.
Согласно условиям конкурса, торговая наценка на продукты питания в указанном магазине не должна превышать 10%.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля в газете «Хрещатик» было опубликовано объявление о биржевых торгах на право аренды нежилого помещения Бессарабского рынка для дальнейшего размещения в нем муниципального гастронома.
К условиям продажи отнесены: целевое использование помещения – магазин по продаже продовольственных товаров. В ассортименте предприятия должно быть не менее 20 наименований товаров «потребительской корзины» с наценкой не более 5-10%; арендная плата – помещения первого этажа – 100 грн./кв. м, помещения подвала – 50 грн./кв. м.; срок аренды – 5 лет; арендодатель – КП «Бессарабский рынок»; шаг аукциона – 50 тыс. гривен.