ГАИ ищет водителя, который в Киеве насмерть сбил женщину и сбежал
11:20, 14 февраля 2009Разное
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Трагедия произошла 13 февраля
13 февраля около 18.55 в Киеве на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе неустановленный автомобиль насмерть сбил 34-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.
Столичная Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей этой аварии и позвонить по телефону за номером: 483-70-64.
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