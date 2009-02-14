ГАИ ищет водителя, который в Киеве насмерть сбил женщину и сбежал

13 февраля около 18.55 в Киеве на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе неустановленный автомобиль насмерть сбил 34-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Столичная Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей этой аварии и позвонить по телефону за номером: 483-70-64.