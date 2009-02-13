УНП защищает днепропетровский костел от американцев

Днепропетровская областная организация Украинской народной партии требует от прокуратуры города возбудить уголовное дело против американской фирмы «Даксбери», которая не возвращает костел святого Иосифа католикам Днепропетровска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации УНП.

«Вернуть костел св.Иосифа католикам, возбудить уголовное дело по факту разжигания межконфессиональной и межнациональной вражды, отреагировать на провокационную, антиукраинскую деятельность иностранной фирмы «Дагсбери», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В документе подчеркивается, что фирма «Дагсбери» подала иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области к католической общине на 1,2 млн. грн. за то, что в 2007 году католики помешали провести «реконструкцию» костела. В то же время УНП отмечает, что существуют официальные документы, которые подтверждают незаконность самой реконструкции костела как памятника архитектуры.

Днепропетровская областная организация УНП заявила о своей поддержке католической общины Днепропетровска в борьбе за возвращение костела святого Иосифа Римско-католической церкви и расценивает действия фирмы «Дагсбери» как «антиукраинскую провокацию».

Днепропетровская областная организация УНП также обратилась с открытым письмом к Президенту и премьер-министру Украины с призывом способствовать возвращению помещения костела религиозной общине.