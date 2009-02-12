Журналисты осуждают Еврокомиссию за заявления о шпионах

Европейская федерация журналистов и Ассоциация международной прессы осуждают Еврокомиссию за заявления о вероятности шпионажа среди журналистов и лоббистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении этих организаций.

«Такие разговоры заканчиваются «обливанием гразью» всех работающих в журналистике, бросая подозрение на них», - заявил по этому поводу Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Эйден УАЙТ.

«Вопрос безопасности – это одно, но такого рода комментарии ставят журналистов под риск и осложняют их работу по освещению деятельности публичных лиц и работу Еврокомиссии. Чиновники ЕС должны делать свою работу, не опасаясь за честность и прямоту корреспондентов, которые работают в Брюсселе», - добавил он.

Журналистские организации отмечают, что Еврокомиссия опасается того, что ее конфиденциальные документы находятся под растущим риском шпионажа. 11 февраля представительница Еврокомиссии Валери РАМПИ отметила, что шпионажем могут заниматься не только журналисты, но и любая «стажер-блондинка с длинными ногами», добавив, что угроза шпионажа растет день ото дня.

В свою очередь журналистские организации напоминают Комиссии, что журналистика расследований работает с целью защиты интересов общества, а журналисты обязаны искать «чувствительную и классифицированную» информацию, чтобы информировать общественность и знать настоящий контекст той или другой информации.

«Это - законная и основная составляющая демократии – позволять репортерам ставить поисковые запросы и получать доступ к документам, которые определенные политики из-за каких-то своих интересов хотели бы держать подальше от других глаз”, - заявил по этому поводу Президент Ассоциации международной прессы Лоренцо КОНСОЛИ.

В заявлении журналистских организаций также отмечается, что Еврокомиссия имеет печальный рекорд по своему отношению к журналистам. Так, ассоциации журналистов ожидают извинения от Еврокомиссии к журналисту Хансу-Мартину ТИЛЛАКУ, который занимался журналистикой расследований, и разоблачал факты коррупции в Еврокомиссии. Журналист был обвинен со стороны комиссаров, однако суд признал его невиновным.

Европейская федерация журналистов объединяет 260 тыс. журналистов в 30 странах Европы, Ассоциация международной прессы – 500 журналистов, аккредитованных в Брюсселе.