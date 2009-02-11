В Крыму автобус с пассажирами сбил насмерть пешехода и перевернулся

В Крыму автобус БАЗ с пассажирами сбил насмерть мужчину-пешехода, после чего выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Красногвардейском районе автономии на трассе Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

В результате ДТП погиб пешеход из Красногвардейского района, 1947 года рождения.

Кроме того, по данным ГАИ, травмы получили трое пассажирок автобуса: женщина из Херсонской области, 1979 года рождения, девушка из Днепропетровска, 1985 года рождения, и 5-летняя девочка из Симферополя.

Пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму уточняет, что маршрут следования БАЗа – «Днепропетровск-Севастополь». В микроавтобусе находилось 13 пассажиров и два водителя. В МЧС говорят, что в ДТП погиб пешеход, а «пострадавших в микроавтобусе нет».