ДТП в Запорожской области: двое погибших, трое раненых
10:38, 09 февраля 2009Разное
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Всего за сутки - 61 автоавария
Вчера в 17.15 вблизи села Малокатериновка Запорожской области на автодороге Харьков – Симферополь столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще трое в тяжелом состоянии госпитализированы.
Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрирована 61 автоавария: погибли 14 и травмированы 88 человек.
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