ДТП в Запорожской области: двое погибших, трое раненых

Вчера в 17.15 вблизи села Малокатериновка Запорожской области на автодороге Харьков – Симферополь столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще трое в тяжелом состоянии госпитализированы.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрирована 61 автоавария: погибли 14 и травмированы 88 человек.